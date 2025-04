La punition évitée, l'OM fait plier ses joueurs

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de la large victoire de l'OM samedi soir face à Montpellier, l'entraîneur phocéen a confirmé que lui et ses joueurs allaient quitter la Commanderie et partir pour une longue mise au vert. Un choix assumé par les dirigeants.

Au bénéfice de son succès face au MHSC, l'Olympique de Marseille a retrouvé sa deuxième place au classement, Monaco n'ayant pas réussi à venir à bout de Strasbourg. Cependant, alors qu'il ne reste plus que quatre matchs à jouer dans cette saison de Ligue 1 pour le club de Frank McCourt, le podium n'est pas assuré et encore moins la place pour la Ligue des champions, dont on sait qu'elle est presque vitale pour l'OM.

Alors, Roberto De Zerbi l'a confirmé dès le coup de siffler final, le staff et les joueurs marseillais vont quitter le centre d'entraînement pour s'installer probablement du côté de Rome afin de resserrer encore plus les liens durant les dernières semaines de compétition. Une décision que l'entraîneur marseillais assume et affirme qu'elle a été acceptée par Adrien Rabiot et ses coéquipiers de l'OM. Pierre-Emile Hojbjerg a d'ailleurs confié au micro de Free Foot qu'effectivement, tout le monde avait donné son accord, l'ancien joueur de Tottenham estimant que cela était une bonne chose de se retrouver dans une ambiance plus intime.

L'OM a validé cette mise au vert

Face aux médias, Roberto De Zerbi a démenti l'idée que cette décision de faire une mise au vert longue durée avait été imposée de force aux joueurs de l'Olympique de Marseille. « Ce n'est pas une punition, c'est seulement pour essayer de se retrouver. Avec Pablo Longoria et Medhi Benatia, on a décidé que passer quelques semaines ensemble nous permettrait de se préparer au mieux pour la suite. Les joueurs ont accepté. Ça ne va pas changer leur vie, mais ça peut changer leur carrière », a justifié l'entraîneur italien de l'OM, qui attend désormais de savoir où son équipe va pouvoir s'installer.

L'Equipe affirme que les dirigeants marseillais avaient privilégié une mise au vert dans le Sud-Est de la France, mais qu'ils n'avaient pas réussi à trouver l'endroit idéal pour assurer aux joueurs de l'OM de la tranquillité tout en ayant des installations sportives au top. Selon Matthieu Grégoire, il est désormais très probable que le club phocéen pose ses valises en Italie et plus précisément du côté de la capitale, Rome.