OM : Pierre Ménès annonce zéro acheteur pour le Vélodrome

Dans : OM.

Benoit Payan, maire de Marseille, a déclaré que le Stade Vélodrome était à vendre.

Quel début d'année mouvementé pour l'Olympique de Marseille. Alors que l'OM était virtuellement en tête de la Ligue 1 il y a encore quelques semaines en cas de bons résultats lors de ses matchs en retard, le club phocéen pointe aujourd'hui à une incroyable 9e place du classement ! Déchaînés contre leur direction, des centaines de supporters ont envahi la Commanderie samedi dernier, provoquant le report du match contre Rennes. Quelques jours après ces incidents, c'est André Villas-Boas qui annonçait sa démission. C'est dans ce contexte mouvementé que Benoit Payan, nouveau maire de Marseille, a annoncé que le Stade Vélodrome était à vendre, lassé que les dépenses liées à l'enceinte sportive soient assumées par la ville et ses contribuables. Toutefois, pour Pierre Ménès, l'homme politique aura bien du mal à trouver un acheteur.

« Ok mais le vendre à qui. Parce qu’entre la reprise du club le recrutement c’est pas un saoudien qu’il va falloir . En même temps Trump a rien à faire en ce moment » s'est interrogé le journaliste sur son compte Twitter. Au-delà du stade, plusieurs sources confirmaient en effet que Frank McCourt avait entamé des négociations avec un prince Saoudien pour racheter le club. Malgré l'aspect attractif que possède encore l'Olympique de Marseille, la situation actuelle rend néanmoins les choses compliquées. En effet, en plus de la situation tendue avec les supporters et les résultats décevants, le flou concernant les droits TV de la Ligue 1 refroidit les éventuels investisseurs.