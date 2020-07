OM : Pickeu préparait une arrivée fracassante à Marseille

Dans : OM.

Toujours à la recherche d’un Head of Football pour la saison à venir, l’Olympique de Marseille est pour l’instant sans réussite dans ce domaine.

Le cabinet chargé de trouver la perle rare n’a pas donné satisfaction à Jacques-Henri Eyraud. Et pourtant, la première piste a beaucoup fait parler et semblait capable d’aboutir, avec le nom d’Olivier Pickeu. Libre de tout contrat après son limogeage d’Angers, le dirigeant français se voyait déjà à Marseille selon les révélations de La Provence. En effet, le quotidien régional affirme que, lorsqu’il a été pressenti pour s’occuper des transferts et de l’ensemble du sportif à l’OM, l’ancien buteur a vu les agents débarquer en masse pour placer leurs joueurs. Les discussions ont même débuté, sans aller trop loin bien évidemment en raison du manque de visibilité.

Mais Pickeu voyait en tout cas concrètement la possibilité de signer dans le club phocéen, au point d’avoir demandé aux représentants des joueurs qu’il pensait pouvoir faire venir de ne surtout pas s’engager ailleurs, histoire qu’il ait une chance de les faire signer quand il prendrait place dans son bureau à l’OM. Mais les semaines passent, et l’ancien maestro du SCO ne voit rien venir, au point que son message a changé, et qu’il semble s’être fait une raison à ce sujet. Le club provençal préfère pour le moment patienter et voir ce que cela donne dans les clubs européens à la fin des championnats, plutôt que de miser sur lui. Difficile d’imaginer un retour de flamme fin juillet pour Pickeu, qui n’a visiblement pas retenu l’attention de Jacques-Henri Eyraud.