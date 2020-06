OM : Olivier Pickeu exige un pouvoir total à Marseille

Dans : OM.

A la recherche de son futur « Head of football », l’Olympique de Marseille a fait d’Olivier Pickeu sa priorité.

L’ancien manager général du SCO d’Angers a notamment été casté par le cabinet de chasseurs de têtes CAA, via la société anglaise Base Soccer Agency, mandatée par l’Olympique de Marseille. En interne, Olivier Pickeu fait l’unanimité à Marseille. Plus que jamais, il est le grand favori pour succéder à Andoni Zubizarreta, dans un rôle encore plus large que celui du Basque entre 2016 et 2020. A en croire les informations de La Provence, Olivier Pickeu n’a d’ailleurs aucunement l’intention de débarquer tout seul à Marseille. Pour l’ancien homme fort d’Angers, il est impératif de venir dans la cité phocéenne avec ses hommes de confiance afin de tout contrôler à l’OM.

Le média indique qu’Olivier Pickeu souhaite une équipe entière d’hommes de confiance pour l’accompagner à Marseille, dans tous les domaines du club de la formation au scouting en passant par le staff technique et médical. « S’il est choisi, Pickeu entend bien avoir la main sur la totalité de l’OM » indique le média, pour qui cette requête radicale explique sans doute les renvois de Sébastien Pérez et de Didier Samoun, pourtant en CDI, et qui s’occupaient du recrutement des jeunes. Parmi les hommes qui pourraient bien accompagner Olivier Pickeu à Marseille dans les jours à venir, on retrouve notamment Axel Lablatinière, ancien responsable de la cellule de recrutement du Red Star… et d’Angers bien sûr. Selon toute vraisemblance, la prochaine destination d’Olivier Pickeu sera connue dans les tous prochains jours. La tendance est plus que jamais à une signature à Marseille mais attention, l’ancien Angevin figure également dans le viseur de l’AS Monaco et de certains clubs anglais.