OM : Pickeu à Marseille, un incroyable coup de théâtre ?

Dans : OM.

Olivier Pickeu semblait en pole-position pour remplacer Andoni Zubizarreta à l'Olympique de Marseille. Mais tout aurait changé en quelques jours.

Jusqu’à ces derniers jours, Olivier Pickeu, récemment licencié par Angers, était le grandissime favori pour devenir directeur sportif de l’OM, ou plutôt head of football selon les propres mots de Jacques-Henri Eyraud. Il faut dire que l’ancien angevin avait de très nombreux atouts pour occuper cette fonction importante à Marseille, à savoir dénicher des joueurs avec un fort potentiel, et disposer d’un réseaux très efficace. Le puzzle semblait donc se mettre en place, certains avançaient même qu’Olivier Pickeu avait déjà commencé à travailler doucement sur le mercato phocéen. Cependant, ce qui semblait acquis ou presque ce week-end, à savoir la venue imminente de Pickeu à l’OM, paraît soudainement beaucoup plus incertaine.

Ce mercredi, Le Phocéen affirme que le doute s’est installé dans l’esprit de l’éventuel futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille, au point même qu’il pourrait renoncer à venir afin de rejoindre un autre club de Ligue 1. Car si Olivier Pickeu a rencontré les chasseurs de tête du cabinet en charge de recruter ce head of football pour l’OM, il n’a pas eu l’occasion de le faire directement avec Jacques-Henri Eyraud. Au point de se demander si le club phocéen n’est pas en train de lui faire éventuellement un petit dans le dos. « Selon son entourage, l'ex-Angevin avait, jusqu'au weekend dernier, fait de l'OM sa priorité, assez loin devant Monaco qui le courtise également. Mais, face à ces incertitudes, la tendance se serait inversée dans son esprit. Dans ce cas, deux solutions : la première serait que la décision vienne directement de Frank McCourt. Ainsi, cela vaut peut-être le coup d'attendre que le propriétaire américain décroche lui-même son téléphone pour donner le feu vert. La deuxième hypothèse serait que tout le monde ne soit pas d'accord sur le sujet et que l'OM ait besoin de temps pour accorder ses violons, y compris parce que Pickeu n'est certainement pas le seul à postuler », explique le site spécialisé. Quoi qu’il en soit, il va bien falloir prendre une décision un jour ou l’autre et si Frank McCourt a réussi à inverser la tendance avec André Villas-Boas, nul doute qu’il doit pouvoir le faire avec Olivier Pickeu. Mais quid alors du vrai pouvoir de Jacques-Henri Eyraud à l'Olympique de Marseille, si c'est à chaque fois le milliardaire américain qui doit faire ce genre de boulot.