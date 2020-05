OM : Payet valide le classement, tout le monde est à sa place

Dans : OM.

Ce trophée a beaucoup fait jaser sur la toile, mais Dimitri Payet a été élu meilleur joueur de Ligue 1 par les internautes d’Eurosport.

Même si le résultat sera certainement différents lors des votes officiels de fin de saison, cette récompense souligne quand même la belle saison du Réunionnais. Leader offensif de l’OM, très apprécié par les supporters pour sa fidélité au club et ses coups d’éclat, le numéro 10 savoure surtout de voir son équipe être revenue à un niveau inattendue. De quoi lui permettre de rendre un bel hommage à l’ensemble du club pour ce rebond après une saison précédente très délicate.

« Mais il y a un an, on ne nous aurait pas vu ici. Quand on joue à Marseille, on a l'impression qu'il y a toute la terre contre vous : les journalistes, les autres clubs etc. Chaque équipe qui joue contre l'OM est au taquet, à 200% avec les dents qui rayent le parquet. Il faut bien prendre conscience de ce qu'on a fait cette saison. On a quatre défaites c'est exceptionnel. Jouer à l'OM et faire ce genre de saison, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est encore plus beau de l'avoir fait ici parce que c'est beaucoup plus dur à Marseille. Notre deuxième place, on la doit à nous, à nos supporters et à nos dirigeants », a livré sur Eurosport un Dimitri Payet persuadé que même si le sprint final avait eu lieu normalement, l’OM aurait conservé sans trembler sa place sur le podium.



« On dit que le sprint final est très important mais quand on part de trop loin, ce n'est pas bon non plus. Si je regarde le classement, il est justifié, mérité. Chaque équipe est là où elle était en moyenne tout au long de la saison. Le classement est juste », a fait savoir celui qui avait grandement participé à la victoire de son équipe face à l’OL, et qui tient à rappeler que Lyon, persuadé de pouvoir revenir dans le sprint final, n’a finalement que le classement qu’il mérite.