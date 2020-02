OM : Payet est agaçant, Dugarry refuse de lui taper dessus

Dans : OM.

Homme fort de l’Olympique de Marseille cette saison, Dimitri Payet s’est totalement raté face à Nantes samedi au Vélodrome (1-3).

De retour dans le groupe olympien après une légère blessure à la cuisse l’ayant privé du match à Lille, le n°10 de Marseille a été transparent, relaçant un éternel débat sur son irrégularité. Cette saison, Dimitri Payet est toutefois moins concerné par ce problème que lors des saisons précédentes. Raison pour laquelle sur l’antenne de RMC, Christophe Dugarry a refusé de taper sur le Réunionnais. Au contraire, l’animateur de Team Duga a défendu Dimitri Payet, indiquant qu’il ne pouvait pas être décisif à chaque match et que c’était aux autres joueurs offensifs de l’Olympique de Marseille de prendre le relai sur certains matchs. Dario Benedetto est notamment visé…

« C'est une piqûre de rappel. L'OM en 2020, le contenu est quand même très pauvre. Payet ne va pas être décisif à tous les matchs. Il brille par son irrégularité, il peut avoir des moments plus difficiles. Cela se gère. Il n’y a pas Thauvin, c’est vrai que c’est un gros manque. Mais j'aimerais voir plus des joueurs Benedetto, Rongier ou le petit Lopez au milieu. J'ai besoin de voir ces joueurs. On ne peut pas toujours s'en prendre à Mandanda et Payet. Ce qui est inquiétant, c'est que les autres ne prennent pas le relais au moins une fois de temps en temps » a lancé Christophe Dugarry, pour qui Dimitri Payet n’est pas à blâmer malgré son match raté contre Nantes. Le discours sera toutefois différent si le meneur de jeu de l’OM se loupe lors d'un second match de suite. Il sera donc attendu au tournant vendredi prochain à l’occasion du déplacement de Marseille à Nîmes…