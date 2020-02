OM : Marseille face à un énorme danger avec Payet ?

Dans : OM.

Samedi après-midi à l’Orange Vélodrome, le FC Nantes a mis fin à la longue série d’invincibilité de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 (1-3).

Une défaite loin d’être anodine pour Marseille tant la victoire de Nantes ne souffre d’aucune contestation. Malgré un matelas d’avance important sur ses poursuivants, l’OM devra se méfier dans les prochaines semaines, sous peine de voir sa seconde place menacée. Pour Franck Sauzée, il est en tout cas extrêmement préoccupant de voir que l’Olympique de Marseille dépend à ce point de Dimitri Payet. En difficulté contre les hommes de Christian Gourcuff, l’international français n’a pas eu la chance de voir l’un de ses coéquipiers prendre le relai et c’est donc toute l’attaque de Marseille qui a sombré face à Nantes.

Marseille dépend trop de Payet selon Sauzée

« On s’en remet tellement à Dimitri Payet à l’OM depuis quelques semaines. C’est souvent lui qui déclenche les situations. On l’a moins vu face au FC Nantes. Offensivement, cela devient problématique pour l’OM quand même. On n’a pas vu d’actions tranchantes ou de combinaisons face à Nantes. Ce n’est pas la première fois. C’était pareil face à Toulouse. Les Marseillais ont du mal a gérer certains matchs. Les adversaires lisent mieux le jeu de l’OM aussi. Nantes mérite vraiment cette victoire » a regretté Franck Sauzée sur Canal Plus, dans des propos rapportés par FootRadio.com. Plus que jamais, le retour de Florian Thauvin, prévu pour début mars par André Villas-Boas, est urgent à l’Olympique de Marseille qui a terriblement besoin d’un second leader technique afin de se sortir de ce genre de match piège. En attendant le retour de Thauvin, Marseille aura besoin d’un grand Payet contre Nîmes vendredi aux Costières afin de reprendre sa marche en avant…