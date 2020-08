OM : Payet chambre, Riolo veut le voir en Ligue des Champions

Dans : OM.

Avant la finale de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille avait appelé au calme, chez les supporters comme dans la ville provençale, pour éviter des débordements encore plus prononcés qu’après la demi-finale remportée par le PSG.

La victoire du Bayern Munich a permis de tempérer largement les débats, même si Dimitri Payet n’a pas pu s’empêcher d’envoyer un message vengeur sur les réseaux sociaux, rappelant que l’OM restait le premier mais aussi le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. Un premier retour de bâton a déjà eu lieu avec le fait que les autres joueurs marseillais sont restés très sobres à ce niveau, et aussi le fait que cette petite pique n’ait pas été bien prise par certains de ses coéquipiers en équipe de France.

Mais le plus important, c’est le terrain a tenu à rappeler Daniel Riolo, pour qui toutes ces polémiques sont secondaires. Et à ce propos, l’OM disputera la Ligue des Champions cette saison. Le consultant de RMC a donc bien fait comprendre qu’il suivrait ses performances de près, lui qui a souvent confié que le projet marseillais avait été flingué par l’arrivée de joueurs comme Payet. « Payet, il va jouer la Ligue des champions. Ça sera très intéressant de voir sa performance dans une compétition de ce niveau-là, et jusqu’où il pourra mener l’OM en Ligue des champions. Ça sera intéressant à suivre… », a taquiné un Daniel Riolo qui sait que Marseille n’est pas du tout annoncé parmi les prétendants à une place dans un éventuel Final 8 en 2020-2021.