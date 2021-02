OM : Payet avec Eyraud, les supporters lui demandent de partir

Dans : OM.

Lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi, les groupes de supporters de l’Olympique de Marseille ont de nouveau réclamé le départ du président Jacques-Henri Eyraud. Mais aussi celui de Dimitri Payet.

Dimitri Payet risque de tomber de haut. Après les compliments lancés par le coach intérimaire Nasser Larguet, qui encensait son professionnalisme, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille s’est vu ranger dans le même sac que le président Jacques-Henri Eyraud. En effet, les groupes de supporters qui se sont réunis pour une conférence de presse ont également réclamé son départ. Eux qui n’ont pas supporté la négociation de son nouveau contrat, avec un salaire à la baisse pour se donner une bonne image, dans le dos de ses coéquipiers.

« Ce qui nous unit et ce qui nous rend plus forts, ce sont les résultats, tout le monde le sait, a confié le leader des South Winners Rachid Zeroual. Mais quand il n'y a pas de résultat et qu'en plus, on voit nos joueurs se trahir alors que nous on arrive à faire l'unanimité et corps face à tout ça... On apprend que Payet n'est pas un brin solidaire avec son équipe, il les a manipulés comme il a vu qu'on avait une présidence fantôme qui ne comprenait rien au ballon, qui était facile à promener par le bout du nez, il a négocié pour lui. Voir qu'un mec comme lui a signé cinq ans... Parce que ce n'est même plus un joueur, c'est un mec pour moi. »

« Il faut qu’il rentre lui aussi chez lui »

« Il a signé cinq ans à l'OM parce qu'il a divisé son salaire en deux. Il n'y a que la Bonne Mère qui est éternelle à Marseille. Payet non, il faut qu'il rentre lui aussi chez lui, il y en a marre, a lâché le supporter marseillais. Quand on subit les caprices de certains joueurs et que personne ne leur dit de se rattraper, que ça met du temps et qu'on nous explique qu'ils étaient fatigués alors qu'on a fini le championnat avant tout le monde et qu'on a eu le temps de se reposer, de préparer le nouveau championnat et qu'on sort des balivernes à tout-va, on entend tout et n'importe quoi, il manipule tout son monde. C'est ça qui nous fatigue. » Florian Thauvin devrait aimer...