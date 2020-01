OM : Payet à West Ham, le mercato en délire façon Aldridge ?

Dans : OM.

La semaine dernière, Jacques-Henri Eyraud officialisait dans les colonnes de L’Equipe la venue de Paul Aldridge, son nouveau conseiller spécial.

Officiellement, l’ancien directeur sportif de Manchester City ou encore de Leicester est là pour apporter son expertise au niveau du marché anglais, et développer la « fan expérience » de l’OM en Grande-Bretagne. Mais officieusement, il se murmure que la mission n°1 de Paul Aldridge sera de vendre plusieurs joueurs olympiens à prix d’or en Premier League l’été prochain. Dimitri Payet, joueur phare de Marseille cette saison, peut-il être concerné par la future saignée qui attend l’OM au mercato ? Ce n’est pas impossible selon La Provence, qui indique en tout cas que la nomination d’Aldridge à Marseille a fait naître des fantasmes chez les supporters de West Ham…

« Aldridge dispose de vraies connexions nées de son parcours long d’une vingtaine d’années dans les diverses écuries anglaises où il a officié. Il a collaboré avec le magnat Milan Mandaric, garde des liens étroits avec West Ham où les supporters s’attendent déjà à de multiples rumeurs autour des Olympiens, certains fantasmant même sur un improbable come-back de Dimitri Payet » écrit le quotidien régional, pour qui les bonnes relations entre Paul Aldridge et les dirigeants de West Ham pourraient éventuellement faciliter un deal entre l’OM et les Hammers à l’avenir. Il serait néanmoins très étonnant que Dimitri Payet, qui est allé au clash pour quitter Londres et rejoindre Marseille début 2017, soit concerné…