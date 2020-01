OM : Eyraud met Aldridge en lumière, la boulette ?

Dans : OM.

En milieu de semaine, Jacques-Henri Eyraud dévoilait dans les colonnes du journal L’Equipe la venue de Paul Aldridge à l’Olympique de Marseille.

« Paul est une sorte de conseiller spécial qui nous apporte ses compétences dans un certain nombre de domaines » indiquait notamment le président marseillais. Dans les faits, l’ancien directeur sportif de Leicester et de Manchester City va aider l’Olympique de Marseille à vendre un ou deux joueurs à forte valeur marchande en Premier League l’été prochain. Si la venue de Paul Aldridge divise, l’Anglais étant tout de même un poids lourd sur le marché britannique, un membre de l’OM dont l’identité n’a pas filtré a indiqué à La Provence que l’erreur n’est pas d’avoir recruté Aldridge… mais de s’en vanter.

« Ce que réalise André Villas-Boas depuis qu’il est arrivé est exceptionnel, c’est un miracle de voir l’équipe à ce niveau-là aujourd’hui. Cette histoire de nomination d’Aldridge n’aurait tout simplement jamais dû sortir. Quand on veut vendre des joueurs à un bon prix, il ne faut pas le crier sur tous les toits et rester discret ! C’est la loi du commerce… » a expliqué ce salarié de l’Olympique de Marseille dans les colonnes du quotidien régional. Une fois de plus, la stratégie et la communication de Jacques-Henri Eyraud est critiquée. Cela est devenu une habitude ces derniers mois dans la cité phocéenne, où le boss marseillais ne fait clairement pas l’unanimité.