OM : Pau Lopez est monstrueux, Sampaoli a vu juste

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche à Strasbourg, Pau Lopez est devenu le premier gardien de l’histoire à réaliser 8 clean sheets lors de ses 13 premiers matchs avec l’OM.

Critiqué à son arrivée en provenance de l’AS Roma cet été, Pau Lopez était catalogué comme un gardien moyen avec un jeu au pied médiocre. Force est de constater que cette analyse ne se vérifie pas à Marseille. Et pour cause, Pau Lopez fait preuve d’une tranquillité à toute épreuve ballon aux pieds, à tel point qu’il se situe parfois à plus de 30 mètres de ses buts pour organiser la première relance de l’Olympique de Marseille. Au niveau des arrêts, l’Espagnol n’est pas non plus en reste et Ludovic Ajorque peut en témoigner puisque le buteur alsacien a été mis en échec à deux reprises à moins de 10 mètres des buts dimanche à la Meinau.

73 - Pau Lopez a touché 73 ballons contre Strasbourg, le plus haut total pour un gardien lors d'un même match de Ligue 1 depuis qu'Opta collecte cette donnée (2006/07). Influence. #RCSAOM pic.twitter.com/1NVDgZBgEC — OptaJean (@OptaJean) December 12, 2021

Tout cela fait dire à Walid Acherchour que Jorge Sampaoli et Pablo Longoria ont réalisé un très bon coup en s’offrant Pau Lopez lors du dernier mercato estival. « La sérénité qu'apporte Pau Lopez à l'OM est vraiment flagrante. Le jour et la nuit avec son passage à la Roma. Surtout sur le match d'aujourd'hui balle au pied ou dans ses interventions, il est tout sauf étranger dans le fait que l'OM soit la meilleure défense de Ligue 1 » a analysé le consultant de Winamax et de RMC sur son compte Twitter. Et il n’est pas le seul à trouver que Pau Lopez apporte une vraie plus-value à l’Olympique de Marseille à ce poste de gardien de but. Editorialiste pour « Les Réservistes », Guillaume Dacquet estime purement et simplement que Pau Lopez est monstrueux.

Pau Lopez a convaincu les supporters de l'OM

« Pau Lopez est juste monstrueux depuis son arrivée n’ayons pas peur des termes » a-t-il publié. Un message qui va dans le sens de plusieurs supporters de l’Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux après le nouveau clean sheet de l’Espagnol contre Strasbourg. « Avec Pau Lopez tu peux faire ta sortie à 3 avec 2DC + un gardien et mettre des joueurs (Luan) + haut. Un avantage non négligeable hein », « J'ai bien aimé le match de Pau Lopez en tout cas, plutôt rassurant, toujours bien placé », « Je réalise donc que Pau Lopez joue plus haut que l’ancienne charnière Rami-Rolando » ou encore « Arrivée cet été, il a su dans le plus grand des calmes, prendre la place de la légende du club » peut-on lire sur Twitter où Steve Mandanda est visiblement bien oublié, même si l’ex-capitaine de l’OM était titulaire jeudi en Europa League contre le Lokomotiv Moscou.