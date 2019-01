OM : Njie invendable au mercato, Marseille commence à le craindre

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Absent du déplacement que l'Olympique de Marseille effectue ce dimanche à Caen, Clinton Njie dispose d'un bon de sortie lors de ce mercato d'hiver. Pour certains, le fait que l'attaquant camerounais ne soit pas dans le groupe de Rudi Garcia est un élément qui laisse envisager un départ rapide de l'ancien lyonnais. Car plusieurs pistes ont été évoquées pour Clinton Njie, mais pour l'instant rien ne se concrétise et du côté de l'OM on commence à se demander si l'attaquant, refusé au dernier moment par le Sporting l'été dernier, réussira à trouver un club d'ici le 31 janvier.

Pour Le Phocéen, qui évoque le dossier Njie, rien n'est moins sûr. « Cardiff vient de faire signer deux attaquants, Oumar Niasse et Emiliano Sala. Burnley a vu un jeune élément, Dwight McNeil, pas encore 20 ans, exploser au poste d'ailier. Besiktas aurait ciblé un ancien olympien, Georges-Kévin Nkoudou (...) Quant à Galatasaray, selon le média local Fotomaç, la priorité est de recruter un avant-centre axial pour enfin combler le départ de Bafétimbi Gomis et le transfert de Wilfried Bony n'est toujours pas bouclé. Pas de quoi donc considérer le départ du Camerounais comme imminent donc, même si cela reste du domaine du possible », constate le média spécialisé dans l'actualité de l'Olympique de Marseille.