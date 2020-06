OM : Niang veut signer à Marseille, il prend une décision cash

Dans : OM.

A la recherche d’un joueur offensif capable d’épauler Dario Benedetto sur le front de l’attaque, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Mbaye Niang.

Auteur de 15 buts toutes compétitions confondues cette saison, l’international sénégalais du Stade Rennais ne cache pas son envie de rejoindre Marseille. Il y a un mois, il indiquait au Canal Football Club que le projet du club phocéen le tentait bien alors que sa femme est justement originaire de la cité phocéenne. Dimanche, la chaîne cryptée remettait une pièce dans la machine en dévoilant l’existence d’un accord entre Rennes et Marseille à hauteur de 20 ME pour le transfert de Mbaye Niang. Une information rapidement démentie par de nombreux médias, dont RMC.

Cela ne veut pas dire que l’opération ne se finalisera pas dans les semaines ou les mois à venir. D’autant que selon les informations fraichement récoltées par Calcio-Mercato, Mbaye Niang s’est récemment entretenu avec les dirigeants du Stade Rennais. Et pour le média transalpin, l’ancien attaquant de l’AC Milan a très clairement fait part à Nicolas Holveck de son souhait de rejoindre l’Olympique de Marseille durant le mercato estival. Une information assez peu surprenante quand on sait que Julien Stéphan et Mbaye Niang ne souhaitent plus travailler ensemble, eux qui entretenaient des relations très fraîches depuis le départ d’Olivier Létang. Reste que, toujours selon le média transalpin, les négociations n’ont pas encore débuté entre Rennes et Marseille. On est donc bien loin de l’accord annoncé en grandes pompes par Canal + dimanche soir. Avant de pouvoir se positionner sur Mbaye Niang, l’Olympique de Marseille devra par ailleurs vendre au moins un joueur à forte valeur marchande. Morgan Sanson, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car ou encore Maxime Lopez semblent être des candidats au départ.