OM : Niang, ça ne vaut pas Mitroglou en salaire pour Eyraud

Dans : OM.

Depuis dimanche soir, les rumeurs s’affolent autour d’une possible signature de Mbaye Niang à l’Olympique de Marseille.

Sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste Dominique Armand révélait l’existence d’un accord avoisinant les 20 ME entre l’OM et le Stade Rennais pour le transfert du Sénégalais. Une information rapidement démentie par certains journalistes, comme par exemple Mohamed Bouhafsi et Manu Lonjon. Ce lundi, des informations contradictoires continuent de circuler au sujet de l’avenir de Mbaye Niang. Via son compte Twitter, le journaliste Niccolo Schira semble pencher du côté du Canal Football Club puisque le journaliste italien a confirmé que Mbaye Niang était tout proche de s’engager en faveur de Marseille.

« Mbaye Niang est très proche de l’OM, les négociations arrivent à leur terme pour finaliser le deal. Un contrat de cinq ans et un salaire de 2,5 millions d’euros par an l’attendent à Marseille » explique le journaliste, pour qui Mbaye Niang percevrait donc 200.000 euros par mois à l’Olympique de Marseille. La preuve, si cela se confirme, que Jacques-Henri Eyraud a nettement revu sa politique salariale à la baisse. Car rappelons que Kostas Mitroglou perçoit 330.000 euros à Marseille, un salaire assez proche de celui de Valère Germain (les deux attaquants sont en fin de contrat en 2021). La tendance d’une baisse des salaires se confirme puisque Dario Benedetto, recruté lui en juillet 2019, est rémunéré à hauteur de 250.000 euros par mois selon les dernières estimations. Reste maintenant à voir si l’accord entre Marseille et Rennes se confirmera alors que Canal + indiquait que Frank McCourt était prêt à remettre près de 40 ME de sa poche pour financer le mercato estival de Marseille.