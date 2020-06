OM : Donnez-lui un bon lit, Mitroglou va dormir un an à Marseille

Dans : OM.

Prêté à Galatasaray puis au PSV Eindhoven depuis un an et demi, Kostas Mitroglou effectue ce vendredi son grand retour à l’OM.

En effet, c’est aujourd’hui que les joueurs de l’Olympique de Marseille ont rendez-vous au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus afin de passer des premiers tests médicaux, en attendant leur premier entraînement collectif dimanche à 17 heures. Pour la première fois depuis un an et demi, Kostas Mitroglou va de nouveau enfiler une tenue aux couleurs de l’Olympique de Marseille. Selon les informations du journal L’Equipe, le Grec ne devrait toutefois pas faire de vieux os en Provence, son départ étant imminent, à tel point qu’André Villas-Boas a de bonnes chances de ne pas le convoquer pour le stage au Portugal la semaine prochaine.

Le son de cloche est extrêmement différent dans les colonnes de La Provence. Et pour cause, le média marseillais indique que pour l’heure, Kostas Mitroglou ne dispose pas du moindre contact avec un autre club européen afin de quitter Marseille, pas même avec son ancienne formation de l’Olympiakos, encore citée jeudi parmi les écuries intéressées par le come-back de Kostas Mitroglou et de son salaire colossal estimé à plus de 300.000 euros par mois. Journaliste néerlandais, Rik Elfrink a suivi les aventures du barbu de l’OM lors de son aventure au PSV Eindhoven. Et, interrogé par La Provence, il garde une image très spéciale de Kostas Mitroglou. « Il y a une image de lui que je n'oublierai jamais. C'était lors d'un retour de déplacement européen en Norvège, dans les couloirs d'un aéroport. Tous les joueurs étaient ensemble, en train de jouer aux cartes ou de discuter. Pendant ce temps-là, 'Mitro' était en train de dormir, étendu sur trois sièges. J'appréciais beaucoup le personnage » explique-t-il avec le sourire. Ce calme légendaire ne devrait toutefois pas l’aider à trouver un nouveau club…