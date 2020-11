OM : Milan rêve de Thauvin, son salaire est un cauchemar

Dans : OM.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison, Florian Thauvin ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

Auteur de cinq buts et de trois passes décisives depuis le début de la saison, l’international français reste sur deux prestations insipides face au FC Porto puis à Strasbourg. De toute évidence, sa situation contractuelle pèse sur le moral de l’international tricolore, qui peine à se concentrer à 100 % sur le football. Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria sont en partie responsables de cette situation, les décideurs marseillais n’ayant toujours pas soumis à Florian Thauvin la moindre proposition de contrat, alors que le bail du natif d’Orléans à Marseille arrivera à expiration le 30 juin 2021.

Dès son arrivée en Provence cet été, le nouveau directeur du football Pablo Longoria a indiqué qu’il avait pris le dossier en main et qu’il tentait de trouver la formule la plus avantageuse pour prolonger Florian Thauvin, en prenant compte des difficultés financières de l’OM. Le temps passe et Marseille n’a toujours rien proposé à son meilleur joueur, ce dont plusieurs gros clubs européens aimeraient profiter. C’est notamment le cas de l’AC Milan, très intéressé par la perspective de récupérer Florian Thauvin pour zéro euro en juin prochain. Les dirigeants lombards apprécient tout autant les qualités sportives du joueur que l’état d’esprit irréprochable de l’homme.

Mais à en croire Calcio Mercato, ce dossier a pris un sacré coup de froid en ce début d’hiver. Et pour cause, le salaire colossal de Florian Thauvin, qui perçoit près de 400.000 euros par mois à Marseille, ne serait clairement pas dans les cordes du Milan AC. A 27 ans, il est de plus très improbable de voir Florian Thauvin accepter de revoir à la baisse ses exigences financières. Assurément, il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’OM, qui pourrait s’engouffrer dans la brèche en doublant le club italien et en parvenant à trouver un accord avec Florian Thauvin. Reste à voir si de son côté, Marseille est en mesure de prolonger son attaquant aux mêmes conditions salariales que celles dont il bénéficie actuellement. Ce n’est pas certain…