OM : Boudjellal brise le silence, c'est du très lourd

Porteur du projet de rachat de l’Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal a dévoilé sur RMC les contours de cette folle proposition.

L’ancien président du RC Toulon (rugby), un temps annoncé sur le point d’acheter le SC Toulon en N2, se concentre désormais sur un projet XXL qui voit le jour. Et cela va même très vite puisque Frank McCourt est déjà entré en négociations pour la vente de l’OM, même s’il faut bien évidemment que l’offre soit jugée sérieuse et acceptée. En tout cas, cela ferait de Boudjellal le futur président du club marseillais, avec des ambitions démesurées.

« Je devais reprendre le club de Toulon, cela a trainé. J’avais dit que si j’étais engagé ailleurs… Et hier (jeudi) j’étais sur Paris et je peux vous dire que je suis porteur d’une offre pour le club de l’OM, venant de fonds du Moyen-Orient, étatiques et privés, et qui proviennent du pétrole, de l’eau, de l’énergie, et qui sont portés par un homme d’affaire franco-tunisien dont je ne peux pas donner le nom pour l’instant. Une banque d’affaire privée est mandatée pour présenter l’offre de rachat à McCourt. Si l’OM est à vendre ? Tout est à vendre. J’ai été approché il y a quelques temps et j’ai donné mon accord sur ce projet. Quand on parle du Moyen-Orient, c’est qu’on a les moyens de nos ambitions, avec un projet très fort autour de l’OM. Je pourrais en devenir le président. L’offre est déposée, cela va dépendre du vendeur, mais on est entré en phase de négociation », a expliqué Mourad Boudjellal, qui a refusé de dévoiler le montant de l’offre pour racheter le club, tout en confiant malicieusement que les investisseurs du Moyen-Orient ne débarquaient pas les mains vides.