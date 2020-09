OM : McCourt lâche les millions, une fin de mercato de fou ?

Dans : OM.

A trois semaines de la fin du mercato, les supporters se prennent à rêver d’un dénouement impeccable pour leur équipe chérie. Et ils ont bien raison.

Contrairement à ce qui était annoncé, ce n’est pas la désertion totale à l’OM, où aucun départ n’a été enregistré. Et même aucune rumeur sérieuse n’est venue obscurcir l’avenir marseillais de Caleta-Car, Kamara, Sanson, Thauvin ou Sarr. En plus de cela, l’OM a réalisé quelques coups pour se renforcer en défense et au milieu, et rêve de boucler l’arrivée d’un attaquant de pointe pour compléter l’équipe et la rendre la plus compétitive possible en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Et à ce propos, L’Equipe dévoile une information capitale ce mardi. Car si les dirigeants marseillais n’ont pas réussi à convaincre Darwin Nunez de venir, le déroulement des négociations incite à l’optimisme.

En effet, le profil de l’attaquant uruguayen avait été approuvé par Pablo Longoria mais aussi en très haut lieu par Frank McCourt. Résultat, l’OM est monté jusqu’à une somme de 15 à 20 ME pour recruter le joueur de 21 ans, qui évolue à Almeria. Finalement, Benfica est monté à 25 ME pour boucler l’opération, mais le fait que le club olympien soit prêt à miser aussi gros démontre que Frank McCourt compte encore faire un effort pour aider son club. Car ce sont AVB et Longoria qui sont allés plaider la cause de cet investissement auprès du propriétaire, et lui faire comprendre que cette pépite pourrait aider l’OM à gagner, et être revendu finalement beaucoup plus cher.

20 ME pour un buteur, merci McCourt

Un discours que l’Américain est prêt à entendre, lui qui a même laissé aux dirigeants la possibilité de vendre des joueurs au mercato d’hiver, ce qui explique pourquoi le vice-champion de France ne se démène pas tant que ça pour se séparer de ses meilleurs joueurs. Autant dire que désormais, une cible coup de coeur en attaque pour 15 à 20 ME n’est plus impossible, et cela change forcément le pédigrée de la possible future recrue. En attendant de trouver la perle rare, impossible pour les Marseillais de remettre en cause le dévouement de Frank McCourt, qui a remis à la main à la poche en fin de saison dernière, a repoussé un éventuel rachat du club, et est encore prêt à rallonger la monnaie pour boucler le mercato de l’OM cet automne.