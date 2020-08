OM : Un buteur de gala pisté, McCourt doit lâcher du cash !

Dans : OM.

Dans les heures à venir, l’Olympique de Marseille va annoncer la signature de Yuto Nagatomo, libre de tout contrat après son expérience à Galatasaray.

Le club phocéen cherchait une doublure à Jordan Amavi depuis plus de deux ans. Avec le très expérimenté japonais, qui compte plus de 120 sélections avec son pays, André Villas-Boas tient enfin le joueur tant espéré. « Il est arrivé dimanche » a confirmé le Portugais après le succès obtenu à Brest lors de la deuxième journée de Ligue 1. « On a choisi cette option pour mettre un joueur qui est vétéran (sic). On cherchait un joueur d'expérience, qui pouvait aider le vestiaire sur l'aspect du leadership. Il a fait douze matchs de Ligue des Champions en deux saisons et demie au Galatasaray. Il était capitaine du Japon ». Néanmoins, l’entraîneur portugais de l’OM, qui cherche encore un attaquant au mercato ne se contentera pas d’un pari avec un joueur assez âgé et libre de tout contrat dans le secteur offensif.

Effectivement, André Villas-Boas a publiquement fait savoir que concernant le buteur recherché dans le but de concurrencer Dario Benedetto, il allait falloir investir du cash. « Non, on ne cherche pas le même profil que Nagatomo en attaque. On a fait un joueur en prêt, un joueur hors contrat, un joueur libre, je pense qu'on a l'argent pour investir dans ce poste. On a encore des options avec Valère (Germain) et Marley (Aké) mais on cherche un autre attaquant » a fait savoir André Villas-Boas, lequel a indiqué dans la semaine que Kostas Mitroglou n’entrait pas dans ses plans, et qu'il recherchait un attaquant assez jeune à fort potentiel afin de mettre le doute à Dario Benedetto, peu fringant en ce début de saison et qui n’a pas véritablement brillé contre le Stade Brestois dimanche soir à Francis Le Blé (2-3). Reste maintenant à voir si Frank McCourt aura la capacité de satisfaire André Villas-Boas…