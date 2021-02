OM : McCourt doit acheter des stars ou partir !

Dans : OM.

Cette semaine, un vieux serpent de mer a fait son grand retour dans l’actualité de l’OM, à savoir la vente du club…

Un possible rachat du club par Al-Walid ben Talal pour une somme supérieure à 450 ME a été évoqué mais pour l’heure, toutes ces informations n’ont pas réellement trouvé de confirmation. Dans la journée de vendredi, Frank McCourt a même publié un communiqué officiel afin de démentir les rumeurs d’une vente de l’Olympique de Marseille. Interrogé à ce sujet sur l’antenne de BeInSports, Jean-Pierre Papin a fait savoir que le véritable problème du club phocéen n’était pas de savoir si le club allait être vendu ou pas dans les mois à venir. En revanche, l’ex-buteur emblématique de l’OM estime que si Frank McCourt fait le choix de rester en Provence, alors il doit assumer en bâtissant une équipe bien plus compétitive que celle actuellement en place.

« Qui est responsable de la situation ? Ce sont simplement les résultats, car quand tu es à Marseille, tu dois savoir que tu es obligé d’avoir des résultats positifs. Les supporters sont mal habitués. Ils ont tellement mangé du caviar par le passé que le fait de ne pas avoir de caviar à manger en ce moment, ça leur pose un problème. Ils s’en prennent à l’équipe, au président et tout est bon pour essayer de mettre la zizanie dans ce groupe. Une vente du club ? Ce n’est pas la question… Il faut faire une équipe que les supporters attendent. Tout le monde ne peut pas jouer à Marseille, il y a besoin de stars dans ce club mais avant tout, dans ce club-là, on aime les gens qui mouillent le maillot. Si tu es moins bon mais que tu mouilles le maillot, tu es pardonné à l’OM » a jugé l’ex-attaquant de Marseille et de l’AC Milan, dont les propos au sujet des supporters ne manqueront pas de faire réagir…