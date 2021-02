Vente OM : Marseille racheté par Al-Walid ben Talal, le communiqué est prêt

Dans : OM.

Depuis plusieurs semaines, les groupes de supporters de l’Olympique de Marseille réclament le départ de Frank McCourt et de Jacques-Henri Eyraud.

Toujours présent pour boucher les trous et compenser les pertes financières colossales du club, Frank McCourt est un homme respecté à Marseille. En revanche, le divorce est consommé avec Jacques-Henri Eyraud, ce qui a poussé les principaux groupes de supporters de l’OM à brandir un communiqué réclamant le départ de la direction avant le déplacement des Olympiens sur la pelouse du Racing Club de Lens en milieu de semaine. Les vœux des supporters seront peut-être bientôt exaucés puisque selon les informations lâchées par Thibaud Vezirian sur sa chaîne YouTube, la vente de l’Olympique de Marseille est imminente. A en croire les indiscrétions du chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, tout est désormais bouclé pour une vente du club à la holding Kingdom Holding Company, dont le président n’est autre qu’Al-Walid Ben Talal.

« Tout porte à croire que c’est bouclé, l’Olympique de Marseille va changer, va retrouver un peu de splendeur s’il n’y a pas trop d’erreurs sportives dans les mois à venir. L’OM va avoir les moyens de ses ambitions. Il y a eu des réunions décisives à Riyad en Arabie-Saoudite entre le clan McCourt et la Kingdom Holding Company, la holding d’Al-Walid ben Talal. Je ne sais pas si son nom apparaitra en tête d’affiche pour l’Olympique de Marseille car les Saoudiens aimeraient mettre des personnes plus jeunes, issues de la nouvelle génération, à la tête du club. Ce n’est pas la question, l’OM va être racheté. Ce sera bouclé dans les prochains jours. Un communiqué de presse est déjà écrit. Toutes les négociations touchent à sa fin, tout semble terminé et ce n’est pas ma voix qui embêtera les acheteurs et les vendeurs dans leurs négociations secrètes » a lancé le journaliste. Une annonce qui ne manquera pas de provoquer un vent d’espoir chez les supporters de l’OM…