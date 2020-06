OM : McCourt dit stop, il ne veut plus injecter un centime !

Dans : OM.

Ces dernières semaines, Jacques-Henri Eyraud a répété que le projet de l’OM évoluait et que désormais, il était indispensable de trouver un équilibre financier.

Cela signifie que certains joueurs à forte valeur marchande devraient quitter le navire cet été (Morgan Sanson, Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara) afin de réduire le déficit important creusé ces dernières années. Et si Jacques-Henri Eyraud a indiqué au micro d’Europe 1 que ce n’était pas les soldes à Marseille et qu’il était impensable de voir trop de joueurs partir d’un coup, le discours n’est pas vraiment le même en interne. La Provence indiquait ce mercredi matin que « tout le monde » était à vendre. De son côté, Florent Germain a très clairement expliqué que Frank McCourt n’avait plus l’intention de réinjecter des fonds propres de sa poche dans le club.

« Le système d’économie pérenne visé par les dirigeants de l’OM ? Frank McCourt ne veut plus remettre d’argent. Au moins, c’est dit, c’est fait. L’OM doit rééquilibrer son budget, doit un peu plus compter sur la jeunesse, ne peut plus faire de folie au niveau des salaires, c’est clair et net… Du coup certains demandent « est-ce que c’est le moment de prolonger un Thauvin ? » Le truc, c’est que quand il y a une prolongation de contrat, en général, c’est qu’il y a une revalorisation salariale. C’est souvent le cas et les joueurs, les agents, ne veulent pas l’entendre d’une autre oreille » a indiqué le correspondant permanent de RMC à Marseille. Des propos peu rassurants pour les supporters phocéens à l’aube de ce mercato qui s’annonce à l’économie comme jamais depuis la venue du Bostonien à l’Olympique de Marseille en octobre 2016…