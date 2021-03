OM : McCourt bluffe et va vendre, Adil Rami a tout compris

Dans : OM.

De passage à Marseille cette semaine pour lancer le nouveau projet de son club, aux côtés de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, Frank McCourt a détruit les rumeurs autour de la Vente OM.

Il y a quelques semaines encore, certains journalistes annonçaient que le club phocéen allait passer sous pavillon de l’Arabie Saoudite, avec le potentiel rachat de l’OM par Al-Walid bin Talal. Au final, il n’en est rien, puisque McCourt a annoncé que son club n’était pas à vendre. De plus, il n’a pas l’intention de se débarrasser de l’OM dans les années à venir, vu qu’il souhaite garder cet actif dans sa famille sur plusieurs générations. Malgré toutes les déclarations et la nomination du duo Longoria - Sampaoli en lieu et place de la paire Eyraud - Villas-Boas, Adil Rami ne croit pas vraiment en l’homme d’affaires américain.

« Il y a un gros problème à l’OM, et ça me dérange beaucoup : c'est le discours de McCourt. Moi, j'ai l'impression qu’il est en train de se débarrasser des meubles avant de déménager. Et j'ai encore envie de croire que le club va être vendu… », a lâché le consultant de RMC, qui sait qu’il n’y a jamais de fumée sans feu. Donc si les rumeurs autour de la vente de l'OM continuent à circuler, c’est bien que McCourt a une idée derrière la tête. Peut-être avec l’arrivée d'investisseurs minoritaires ? Réponse dans quelques semaines, car de toute façon, McCourt seul aura bien du mal à relancer son club, compte tenu de la crise actuelle. Néanmoins, ses belles paroles sur les énormes ambitions de l'OM pour les années à venir, n'ont pas forcément convaincu tout le monde.