OM : Mauvaise nouvelle confirmée pour Daniel Wass

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Mis sous pression par Jorge Sampaoli du côté de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a reçu une mauvaise nouvelle dans le dossier Daniel Wass…

Même s’il a déjà eu droit à de nombreux renforts pendant ce mercato, à l’image des arrivées de Gerson, De La Fuente, Under, Saliba, Luan Peres ou Guendouzi, l'entraîneur argentin attend encore quatre ou cinq joueurs avant la fin du mercato. Et Pol Lirola sera probablement l’une des prochaines recrues. Attendu à Marseille ce vendredi pour passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat, le latéral droit a finalement décalé son retour au Vélodrome. Puisque la Fiorentina a décidé de freiner la conclusion de ce deal estimé à 13 millions d’euros… De quoi remettre en cause la venue de Lirola ? Normalement non, et Pablo Longoria doit l’espérer, car son autre piste au poste de latéral s'éloigne.

« J’envisage une seule chose pour lui sur ce mercato : qu'il reste »

En effet, alors que l’OM a un temps été proche de Daniel Wass, l’international danois est plutôt bien parti pour rester à Valence. En tout cas, José Bordalas compte bel et bien sur son joueur de 32 ans lors de cet exercice 2021-2022. « Je lui parle quasiment tous les jours. Je compte sur lui et il a un énorme engagement envers le club. C'est simple, j'envisage une seule chose pour lui sur ce mercato : qu'il reste », a lancé le coach de Valence en conférence de presse. Si cette déclaration vaut ce qu’elle vaut, elle montre quand même que Marseille n’est plus trop en position de force pour faire venir Wass. En fin de contrat en 2022, le latéral capable de jouer milieu droit était pourtant ouvert à l’idée de rejoindre Sampaoli à Marseille. Mais ce ne sera probablement pas le cas, sauf si Longoria repasse à l’offensive en dernière minute pour contenter son coach.