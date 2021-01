OM : Mateta à Marseille, un transfert choc ?

Dans : OM.

Ces dernières heures, le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille s’est emballé, mais pas vraiment sur le poste d’avant-centre…

Même si le club phocéen négocie encore le prix de l’option d’achat fixée dans le futur prêt de Pol Lirola, l’OM tient bien son latéral droit avec l’Espagnol de la Fiorentina. Après la probable conclusion de ce dossier défensif, Pablo Longoria va faire son maximum pour faire venir l’attaquant tant désiré. Si les pistes se multiplient à travers l’Europe, que ce soit en France (Laborde) ou en Italie (Kouamé, Milik), le Head of Football continue d’ouvrir de nouveaux dossiers à ce poste de numéro neuf. Sachant que les négociations avec Naples pour Milik sont difficiles, le club de Série A réclamant toujours 10 millions d’euros pour lâcher son attaquant polonais à six mois de la fin de son contrat, le dirigeant espagnol a effectivement pris des renseignements sur d’autres attaquants, et notamment un Français jouant en Bundesliga.

Mateta prêt à accepter l'offre de l'Olympique de Marseille

Selon les informations de Téléfoot, l’OM s’intéresse bien à Jean-Philippe Mateta. Passé par l’Olympique Lyonnais entre 2016 et 2018, le joueur de 23 ans brille actuellement sous le maillot de Mayence. Auteur de 10 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison en Allemagne, le Tricolore pense pourtant au départ pendant ce mois de janvier. Ouvert à l’idée de partir dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, Mateta pourrait se laisser séduire par Marseille. Reste maintenant à savoir si l’OM aura les arguments pour le convaincre, lui qui est également courtisé par des clubs italiens et allemands. Car forcément, sur le plan financier, Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud ne pourront pas vendre, tandis que sur l'aspect sportif l'Olympique de Marseille a perdu son atout du début de saison, à savoir jouer la Ligue des champions.