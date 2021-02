OM : Marseille vendu au Golfe sous 6 mois ?

Dans : OM.

Tandis que le chaos règne à Marseille, l’ultime espoir des supporters de l’OM réside dans une vente rapide du club phocéen.

Frank McCourt n’est pas la cible n°1 des supporters. Mais l’homme d’affaires américain a fait de Jacques-Henri Eyraud son homme de base à Marseille et visiblement, rien ne peut ébranler la confiance que le natif de Boston a placé en « JHE ». C’est avec dépit que les supporters olympiens constatent la situation, et sont résolus à espérer une vente rapide du club par Frank McCourt. Les vœux des supporters de l’Olympique de Marseille pourraient être entendus puisque selon les informations de Dominique Grimault, ancien journaliste pour M6 et OM-TV, la cession du club est actée.

« Que le club soit vendu ? Il le faudrait. Oui il va être vendu. Quand ? Assez vite. On ne peut pas en dire plus. C'est dans les tuyaux oui. Avant la fin de la saison ? Oui. Avant les vacances de février ? Je ne pense pas. Ça va venir du côté du Golfe persique » a lancé le journaliste de La Chaîne L’Equipe. Quelques heures plus tard, sur la même antenne, ce fut au tour de Didier Roustan de lâcher quelques indices troublants, reconnaissant que les choses s’activaient du côté de l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à voir si Frank McCourt, qui était fermement opposé à une vente du club à Mohamed Ajroudi cet été, a trouvé un acquéreur aux reins plus solides. De ce qui ressort depuis plusieurs mois, Frank McCourt refuse de brader l’Olympique de Marseille à tel point qu’il ne souhaite pas simplement rentrer dans ses frais, mais également tirer bénéfice de la vente du club. Au vu des investissements consentis, cela voudrait dire que le potentiel acheteur devra véritablement casser sa tirelire pour s’offrir l’OM…