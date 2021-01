OM : Marseille tente de refourguer Strootman en Turquie

Dans : OM.

Véritable flop depuis son arrivée à Marseille en 2018, Kevin Strootman a été proposé à Trabzonspor.

Cinquième du classement en Ligue 1, l'OM aura une carte à jouer cette saison avec notamment deux matchs en retard à disputer. Dans le but de renforcer un effectif trop pauvre offensivement, les dirigeants marseillais veulent recruter un buteur. Si des noms tels que Boulaye Dia ou Islam Slimani reviennent régulièrement, c'est sur le Napolitain Arkadiusz Milik que le directeur sportif de l'OM aurait flashé. Mais pour recruter, Marseille doit vendre. Arrivé dans la cité phocéenne en août 2018 en provenance de l'AS Rome, Kevin Strootman n'a jamais convaincu. Pire, acheté pour 25 millions d'euros, le milieu de terrain possède l'un des plus gros salaires de l'effectif marseillais. Titulaire à une seule reprise cette saison, le Néerlandais a été placé sur la liste des transferts par sa direction. C'est plus précisément en Turquie que le joueur de 30 ans pourrait rebondir.

Avec la ferme intention de se débarrasser d'un poids mort au salaire XXL, l'OM a proposé Kevin Strootman à Galatasaray, qui a décliné l'offre. Mais selon les informations du site turc Fotospor, le joueur a également été proposé au club de Trabzonspor. En difficulté cette saison avec une 9e place au classement, le club turc envisage de beaucoup recruter au mercato. En plus de Mahmut Tekdemir et Yunus Mallı, les dirigeants verraient d'un bon oeil l'arrivée d'un joueur expérimenté au milieu de terrain. Pour céder Strootman, l'OM réclame environ 6 millions d'euros, mais Trabzonspor tenterait de diminuer au maximum ce montant. Après avoir déboursé 25 millions pour s'offrir les services de l'international néerlandais en 2018, l'Olympique de Marseille semble être prêt à tout pour se séparer d'un joueur qui n'aura jamais convaincu.