OM : Prêt à tout pour Milik, Longoria veut sacrifier Thauvin

Dans : OM.

Séduit par le profil d’Arkadiusz Milik, Pablo Longoria se heurte aux limites financières de l’Olympique de Marseille. Mais le directeur du football n’a pas dit son dernier mot.

L’Olympique de Marseille a-t-il vraiment les moyens de s’offrir Arkadiusz Milik ? Pour le moment, c’est loin d’être fait. Pablo Longoria tenterait de convaincre l’attaquant de prolonger à Naples, sachant que son contrat expire en juin prochain, et d’accepter un prêt pour quelques mois au club phocéen. Et ce n’est pas la seule alternative étudiée par le directeur du football. Dans la mesure où le Napoli réclame un montant supérieur aux 6 millions d’euros proposés par l’OM et l’Atlético Madrid, le dirigeant espagnol envisagerait d’offrir l’ailier Florian Thauvin en échange. Pour rappel, l’international tricolore arrive lui aussi à la fin de son bail et les discussions pour sa prolongation n’avancent pas. D’où l’idée de le sacrifier, comme le suggérait Mirko Ioime sur le site du Phocéen cette semaine.

« Une prolongation de Milik ? Cela me parait très compliqué compte tenu des relations très tendues de ses agents avec le Napoli. Mon hypothèse, ce serait un échange sec avec Thauvin si ce dernier ne prolonge pas à l’OM, imaginait le spécialiste du Napoli. Pour moi, les deux clubs seraient gagnants, car c’est ça ou ils perdent chacun un actif de grosse valeur. Après, il faut savoir si l’OM est capable de payer Milik avec un salaire assez proche de celui de Thauvin, mais je pense que c’est une piste à creuser car je sais que les relations entre Eyraud et Giuntoli, le directeur sportif du Napoli, sont très bonnes. » Reste à savoir comment réagiraient l’entraîneur André Villas-Boas et les supporters marseillais…