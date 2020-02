OM : Marseille respire, Payet et Benedetto opérationnels à Lille !

Dans : OM.

Au-delà de la défaite 1-0 contre Lyon mercredi en quart de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille s’inquiétait pour son meneur de jeu Dimitri Payet après la rencontre.

Et pour cause, le n°10 de l’Olympique de Marseille n’avait pas été en mesure de terminer le match en raison d’une alerte à la cuisse. Une sortie par précaution selon André Villas-Boas, qui avait tout de même indiqué que Dimitri Payet allait passer ce jeudi des examens afin de vérifier qu’il n’y avait pas de blessure. C’est chose faite et selon L’Equipe, Dimitri Payet ne souffre d’aucune blessure.

En effet, il ne s’agissait que d’une petite alerte musculaire sans gravité pour l’international français, qui doit s’entraîner normalement vendredi et samedi et qui sera donc dans le groupe pour Lille-OM dimanche. Il en sera de même pour Dario Benedetto, préservé contre Toulouse puis face à Lyon, et qui a parfaitement récupéré de ses douleurs au tendon d’Achille. Le quotidien ne donne pas de nouvelles de Nemanja Radonjic, absent face à Lyon. Mais en toute logique, le Serbe sera également du voyage dans le Nord puisqu’il ne souffrait que de légères douleurs sans gravités à l’abdomen.