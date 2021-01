OM : Marseille lâche 10 ME, Milik prêt à signer !

Dans : OM.

Le mercato hivernal ne sera peut-être pas si calme que prévu à l’Olympique de Marseille, bien décidé à se renforcer en attaque.

Pas totalement satisfait du rendement de ses attaquants Valère Germain et Dario Benedetto, l’entraîneur phocéen André Villas-Boas a réclamé un renfort au poste d’avant-centre à Pablo Longoria. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille doit composer avec une enveloppe réduite. Il a toutefois des idées et l’une d’entre elles mène à Arkadiusz Milik. Plus tôt dans la semaine, RMC dévoilait l’intérêt de l’OM à l’égard de l’international polonais de 26 ans, placardisé à Naples et en fin de contrat dans six mois. La radio évoquait la volonté du dirigeant espagnol de boucler la venue du vice-capitaine de la Pologne sous la forme d’un prêt sec de six mois.

La tendance a vraisemblablement évolué puisque selon les informations du journaliste italien Alfredo Pedulla, l’Olympique de Marseille envisage désormais le transfert définitif de Milik. Une offre à hauteur de 10 ME est évoquée pour celui qui n’a même pas été retenu sur la liste des joueurs de Naples pour disputer la Série A et l’Europa League cette saison, mais qui a tout de même disputé 7 matchs avec la Pologne depuis la fin du premier confinement. Par ailleurs, le média croit savoir que l’Atlético de Madrid, également intéressé par Milik, ne souhaite pas monter au-delà de 5 ME pour un joueur en fin de contrat en juin prochain. Marseille aurait donc un avantage d’autant plus décisif que l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam serait enclin à poser ses valises en Provence, après avoir longuement dialogué avec André Villas-Boas par téléphone. Toutes ces informations demandent évidemment confirmation, mais si l’opération Milik se confirmait pour 10 ME, Marseille frapperait un gros coup sur le marché des transferts au mois de janvier…