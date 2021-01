OM : Marseille fait de « la merde », Alvaro craque

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a été battu au Vélodrome par Nîmes, pour Alvaro Gonzalez trop c'est trop et le défenseur espagnol a craqué.

Cette fois, ce n’est pas contre Neymar qu’Alvaro Gonzalez s’est déchaîné, mais contre ses coéquipiers de l’OM et lui même. Interrogé juste après le coup de sifflet final de la rencontre entre Marseille et Nîmes, remportée par la lanterne rouge, le défenseur espagnol du club phocéen était ulcéré et il n’a pas été tendre au moment d’analyser ce match qui marque probablement un tournant dans la saison de l’Olympique de Marseille. Pas d’excuse pour Alvaro Gonzalez, l’OM a été honteux face au Nîmes Olympique

« Je suis toujours là pour répondre, même quand on perd. On ne peut pas faire la merde qu'on a faite aujourd'hui. On a besoin d'avoir du respect pour le maillot. On a manqué de force, de combativité. On a rien fait. Tous les jours, quand on perd, on parle du coach ou d'autre chose, mais ce n'est pas vrai. C'est nous. Quand on fait de la merde, on perd. Parce que les autres équipes sont bonnes, en Ligue 1, en Ligue des champions. On a besoin de plus d'ambition. L'autre jour, on a fait un bon match en Trophée des champions contre Paris, et aujourd'hui, on fait de la merde. Ce n'est pas possible ça. Avec tout le respect que j'ai pour Nîmes, nous sommes l'Olympique de Marseille. On doit se battre pour la Ligue des champions et on ne peut pas faire ce type de match. Je ne sais pas combien de fois on a frappé au but, mais on a besoin de faire plus », a lancé, visiblement furieux, Alvaro Gonzalez.