Catastrophe au Vélodrome, la lanterne rouge s’offre l’OM !

Dans : Ligue 1.

20e journée de Ligue 1

Stade Orange Vélodrome

Nîmes bat l'Olympique de Marseille 2-1

Buts pour Nîmes : Eliasson (55e, 58e)

But pour l'OM : Benedetto (85e)

Trois jours après sa défaite contre le Paris Saint-Germain (2-1) dans le Trophée des Champions, l’Olympique de Marseille a enchaîné avec un nouveau revers, cette fois beaucoup plus gênant. Ce samedi, à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1, les hommes d’André Villas-Boas ont été battus à domicile par le Nîmes Olympique (1-2) ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Marseillais ont tendu le bâton pour se faire battre.

Le vice-champion de France, largement dominateur en première période, aurait dû rentrer à la mi-temps avec un avantage. Face à une défense en difficulté, les Olympiens obtenaient un penalty sur une main d’Alakouch… raté par Thauvin qui ne cadrait même pas ! Et dans la foulée, Benedetto manquait l’immanquable juste devant la cage ! Ça sentait déjà la punition, d’autant que le gardien Pelé, doublure de Mandanda blessé, déviait une tête de Koné sur le poteau avant la pause.

Eliasson ouvre son compteur en L1

Mais l’avertissement n’était pas suffisant pour l’OM, surpris à deux reprises coup sur coup par Eliasson (55e, 58e) sur des phases de contre ! La sortie sur blessure de Kamara en première période se sentait sur ces actions. Il faut également reconnaître que Marseille n’y était plus du tout dans ce deuxième acte. Seule une énorme erreur de relance nîmoise permettait à Benedetto (1-2, 85e) de réduire le score, trop tard. L’OM concède ainsi une défaite inattendue et qui risque de lui coûter cher dans la course aux places européennes…