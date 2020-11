OM : Marseille explose, McCourt fait pire que MLD !

Dans : OM.

La nouvelle défaite de l’OM en Ligue des Champions, 2-0 face à Porto mardi soir, est celle de trop pour de nombreux supporters phocéens…

Il faut dire que l’humiliation est totale pour Marseille, qui a battu le record du nombre de défaites consécutives en Ligue des Champions. Certes, la formation d’André Villas-Boas est bien placée en Ligue 1 et peut potentiellement être co-leader avec le PSG si elle remportait ses deux matchs en retard. Mais ce faible réconfort national ne suffit plus pour combler la honte européenne. Plus globalement, c’est l’ensemble du projet porté par Frank McCourt qui est logiquement remis en cause après ce fiasco en Ligue des Champions. Via son compte Twitter, le journaliste Benjamin Courmes a été loin. Dépité, il a tout simplement estimé que le projet McCourt était encore « pire » que celui que portait avant lui Margarita Louis-Dreyfus en Provence.

« Le projet McCourt est mort et enterré depuis bien longtemps... Comment JHE peut-il être encore président de ce club ça reste à ce jour pour moi un mystère... La vente pour beaucoup est la seule issue aujourd’hui... On voulait que MlD vende, et au final on a eu pire avec McCourt donc... » a posté, totalement dépité, le journaliste de FC-Marseille. Nul doute que Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt n’apprécieront guère ce genre de message à leur égard. Mais la colère est telle chez les supporters de l’OM que la seule issue semble désormais être la vente du club par Frank McCourt à de riches investisseurs capables de refaire de Marseille un grand d’Europe. Une situation qu’un certain Mohamed Ajroudi doit scruter de près, lui qui a fait des pieds et des mains durant tout l’été pour racheter le club olympien au côté de son collaborateur Mourad Boudjellal.