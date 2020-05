OM : Marseille dévoile la véritable offre à AVB, ça change tout

Dans : OM.

Depuis lundi soir, les informations se succèdent au sujet d’une éventuelle prolongation du contrat d’André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille.

En fin de soirée, L’Equipe indiquait que le Portugais avait refusé la proposition transmise par Jacques-Henri Eyraud. Mais ce mardi, RMC explique qu’une nouvelle offre est en préparation du côté de la Commanderie afin de convaincre André Villas-Boas de rester à Marseille. Devant tant d’informations, le deuxième de Ligue 1 pris la décision de briser le silence via un communiqué publié ce mardi sur le site officiel du club.

« À la suite d’informations erronées dans la presse du jour concernant la prolongation de contrat proposée à André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille souhaite rétablir la réalité des faits. Dès la semaine dernière, le President de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a évoqué avec André Villas-Boas sa volonté de lui proposer une prolongation de contrat. Dans le week-end, Frank McCourt a confirmé à André Villas-Boas être en ligne avec Jacques-Henri Eyraud et souhaiter qu’ils travaillent tous les deux aux modalités de cette prolongation » indique le club avant de dérouler. Et la grande nouveauté, c'est que l'OM a proposé deux ans supplémentaires plus une année en option à AVB alors que les différents médias évoquaient jusqu'à présent une année supplémentaire plus une en option.

« Lundi 18 en fin de journée, le club a fait parvenir à André Villas-Boas une proposition de prolongation de contrat de 2 ans (saisons 2021/22 et 2022/23) + 1 année en option (2023/24), si l’OM est qualifié en Champions League cette année-là. Depuis 20 ans l'Olympique de Marseille est un club qui a souffert d'une instabilité chronique. 24 mandats d’entraîneurs (certains entraîneurs ont eu plusieurs mandats à des périodes différentes) ont été délivrés par l’OM sur cette période. Depuis 20 ans, seuls 3 entraîneurs ont bénéficié d’un engagement contractuel de 4 ans ou plus : Didier Deschamps, Rudi Garcia et aujourd'hui André Villas-Boas avec cette proposition. Cela démontre tout d'abord la volonté du club de créer les conditions d’une stabilité sans laquelle rien de solide ne peut être construit sur le long terme dans le football et notamment à l'Olympique de Marseille. Cela démontre ensuite la détermination du club à investir quand il le juge nécessaire dans les conditions de la réussite sportive. Cela démontre enfin toute la confiance du club dans les qualités de technicien d'André Villas-Boas avec lequel l'Olympique de Marseille souhaite écrire une page décisive de son histoire moderne ». En attendant la réponse du coach portugais, le feuilleton continue…