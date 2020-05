OM : Deux offres en 24h, Eyraud prend feu

Dans : OM.

Cinq jours après l’officialisation du départ de son ami Andoni Zubizarreta, l’entraîneur marseillais André Villas-Boas n’a toujours pas démissionné.

Le Portugais a toujours lié son avenir à l’OM au directeur sportif basque mais visiblement, les choses traînent. A tel point que ce dossier se transforme peu à peu en un véritable feuilleton à rebondissements puisque lundi soir, Jacques-Henri Eyraud a joint la parole aux actes en dégainant une offre… de prolongation de contrat à son entraîneur. André Villas-Boas, d’ores et déjà lié à Marseille jusqu’en juin 2021, avait ainsi l’occasion de signer un nouveau bail jusqu’en 2022 avec une année supplémentaire en option. Une proposition alléchante aux mêmes conditions salariales qu’actuellement… que le natif de Porto a toutefois refusé.

Mais la direction marseillaise n’a pas l’intention de se laisser abattre. Tandis que Frank McCourt a indiqué samedi soir via un communiqué qu’il était capital à ses yeux de poursuivre avec André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille va dégainer une seconde offre de prolongation de contrat à son charismatique entraîneur portugais, selon les informations de RMC. Le média ne dévoile pas sur quels aspects cette offre sera différente de la première mais assurément, il apparaît bien improbable de voir Jacques-Henri Eyraud proposer une augmentation salariale à son coach. C’est peut-être le pouvoir sportif et décisionnel d’André Villas-Boas qui serait élargi à travers cette nouvelle proposition marseillaise, à l’heure où le club ne compte plus de directeur sportif à quelques semaines de l’ouverture du mercato. Un second refus d’AVB serait néanmoins terrible pour Marseille, qui se trouverait alors dans l’obligation de trouver un autre entraîneur. Même si Jacques-Henri Eyraud a rappelé vendredi dans « Rothen Régale » sur RMC que s’il souhaitait partir, alors André Villas-Boas devrait démissionner, ce dernier étant encore sous contrat pour une saison…