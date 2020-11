OM : Marseille dernier avec zéro point, il ne comprend pas

Dans : OM.

Efficace en championnat, l’OM se glisse aux abords du podium sur les matchs en Ligue 1. Cela prouve que les troupes d’André Villas-Boas digèrent plutôt bien les échecs en Ligue des Champions.

Pour le moment, c’est chou blanc total à ce niveau, avec trois défaites face à l’Olympiakos, Manchester City et le FC Porto. Et les choses ne vont pas dans le bon sens, à l’image de cette équipe totalement décontenancée au Portugal, qui a subi les assauts de son adversaire sans broncher pendant 90 minutes. De quoi surprendre Fabrizio Ravanelli, le consultant de Téléfoot, ancien joueur de l’OM et qui rêve pas du tout secrètement d’en devenir l’entraineur un jour, se veut plus positif. Pour l’Italien, les Provençaux ont les moyens de faire beaucoup mieux : ils doivent simplement y croire.

« Encore une fois, il y a des joueurs intéressants dans cette équipe, des joueurs très forts même. C'est pour ça que je suis surpris par ce qu'ils produisent, plus que par les résultats. Par exemple, j'ai regardé la défaite de Rennes contre Chelsea, et les Rennais ont montré quelque chose. Même si le niveau des Anglais était supérieur, ils se sont beaucoup battus. Je ne dirais pas que l'OM ne se bat pas, mais si on prend le dernier match contre Porto, on n'a pas vu d'engagement dans les duels. J'espère vraiment qu'ils vont réagir au match retour. Sans parler d'espoir de qualification, c'est très important vis-à-vis des supporters. Il faut faire preuve de fierté et gagner, parce que je pense que Porto n'est pas plus fort que l’OM », a annoncé Fabrizio Ravanelli dans les colonnes du Phocéen. Un discours certainement apprécié à sa juste valeur chez les fans olympiens, qui se demandent pourquoi les joueurs de l’OM acceptent si facilement la défaite en Ligue des Champions.