OM : Marseille avec Milik, et si le PSG tremblait !

Sous la houlette de Jorge Sampaoli, l’Olympique de Marseille a réalisé une préparation extrêmement convaincante. Et si Milik revient en forme, alors l'OM peut rêver plus gran.

Les recrues se sont très vite fondues dans le collectif marseillais, ce qui a donné une pré-saison aboutie avec cinq victoires et deux nuls en sept matchs amicaux. Dans le jeu, la progression a été crescendo et le dernier succès, au Vélodrome contre Villarreal (2-1), laisse augurer de très beaux jours. Interrogé par Le Phocéen, le consultant Fabrice Abriel estime que cet OM peut viser une place sur le podium la saison prochaine. Aux commentaires du match entre Marseille et Villarreal sur Canal + samedi soir, l’ex-milieu de terrain du FC Lorient et de l’OM estime néanmoins que tout dépendra en partie du retour de blessure et du niveau de forme d’un certain Arkadiusz Milik.

L'OM avec Milik, ça peut envoyer du lourd en Ligue 1

« La très bonne nouvelle c'est Dimitri Payet. Il est très inspiré et inspirant pour ses partenaires qui s'appuient sur lui techniquement, qui n'hésitent pas à faire l'appel en profondeur car ils sont sûrs d'avoir la balle. L'animation offensive y gagne. Ce qu'il manque, c'est un véritable numéro 9 mais Milik va revenir. Il devra marquer ses 15 ou 20 buts pour que l'OM soit en haut. Sur le podium ? Oui, avec un Milik qui fait tous ses matchs. Vivement Lirola à droite, car cela me gêne un peu de voir Rongier ou Kamara arrière droit. Samedi ils ont été bons défensivement mais, quand tu auras en face de toi des vrais spécialistes et je pense notamment au PSG avec Mbappé ou Neymar, il faudra plus de vitesse et d'habitude pour gérer le souci. Mais ce que j'aime bien, c'est l'énergie que cette équipe dégage. Leur parcours à domicile sera important. Le Vélodrome peut être un atout formidable » a estimé Fabrice Abriel, pour qui l’OM actuel, auquel on rajouterait Milik et Lirola, sera très difficile à battre cette saison.