OM : Marcos Paulo va à Marseille, la bombe venue du Brésil

Après avoir recruté Luis Henrique, l’Olympique de Marseille va-t-il ressortir le chéquier pour faire venir un autre attaquant brésilien ? C’est possible…

Ces derniers mois, tous les suiveurs du club phocéen annonçaient que l’OM n’avait pas d’argent à dépenser sur le marché des transferts, sauf en cas de belles ventes. Mais alors que Marseille n’a pas empoché le moindre euro dans le sens des départs cet été, la formation olympienne vient quand même de débourser 12 millions d’euros pour recruter Luis Henrique, un attaquant de côté. Avec cet achat, l’OM a probablement bouclé son mercato… ou pas. Car selon le coordinateur technique du centre de formation de Fluminense, Marcos Paulo va bientôt s'envoler en direction du Stade Vélodrome.

« Maintenant, Marcos Paulo va partir pour Marseille. Mais il y a quelques jours, nous avons signé un contrat professionnel avec Gabriel Lira, qui n'a que 16 ans. C'est un attaquant habile et très fort physiquement qui va remplacer Marcos Paulo », a avoué Duílio dans une interview sur Maisfutebol. Une annonce plus qu’étonnante, sachant qu’aux dernières nouvelles, l’OM n’était pas aussi près que cela de Paulo. Mais peut-être que la donne a changé au cours des dernières heures, avec l'activation du dossier de la vente de Kóstas Mítroglou ? En tout cas, le buteur de 19 ans, qui n’a pas participé au dernier match de son club jeudi, ne sera pas transféré en dessous des 10 ME… Et pas sûr que l’OM ait les finances pour sortir un tel chèque. À moins d’une belle vente d’un joueur cadre d’ici à la fin de ce mercato ? Des questions qui trouveront des réponses au plus tard le 5 octobre prochain.