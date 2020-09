OM : 10 ME pour Marcos Paulo, Fluminense supplie Marseille

Dans : OM.

Bien parti pour enregistrer l’arrivée de Luis Henrique en provenance de Botafogo, l’Olympique de Marseille a peut-encore une chance de finaliser le dossier Marcos Paulo, avec l’aide et la détermination de Fluminense.

Sauf rebondissement, le Brésilien Luis Henrique (18 ans) sera bien la quatrième recrue estivale de l’Olympique de Marseille. Après Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, l’attaquant polyvalent qui évolue à Botafogo devrait rapidement atterrir dans l’Hexagone dans le cadre d’un transfert compris entre 10 et 12 millions d’euros. On ignore le montant exact de l’enveloppe dont disposait le club phocéen pour renforcer son secteur offensif. Mais a priori, le vice-champion de France n’a plus les moyens de s’offrir Marcos Paulo (19 ans). En effet, l’attaquant de Fluminense, annoncé proche de l’Olympique de Marseille avant Luis Henrique, ne coûterait pas moins de 15 millions d’euros.

Mais la piste n’est pas totalement enterrée si l’on en croit UOL Esporte. Car selon le média brésilien, Fluminense serait déterminé à transférer son joueur chez le pensionnaire du Vélodrome. En cause, les difficultés financières du club de Rio de Janeiro, qui serait même prêt à revoir ses exigences en ne demandant plus que 10 millions d’euros dans cette opération. Suffisant pour convaincre l’Olympique de Marseille de revenir à la charge ? C’est possible puisque la direction olympienne, qui aurait trouvé un accord avec l’avant-centre, dont le passeport portugais lui permet de ne pas occuper une place d’extra-communautaire, n’écarterait pas l’hypothèse d’une nouvelle signature en cas de vente(s).