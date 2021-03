OM : Maldini défie Longoria, l'été sera chaud

Dans : OM.

Le mercato estival approche et selon toute vraisemblance, l’OM sera opposé au Milan AC sur plusieurs dossiers chauds. Florian Thauvin et Jordan Amavi sont concernés…

A deux mois de la fin de la saison, deux cadres de l’Olympique de Marseille sont dans le flou le plus total concernant leur avenir. Il s’agit bien sûr de Florian Thauvin et Jordan Amavi, deux titulaires dans l’esprit de Jorge Sampaoli, dont les contrat expirent au mois de juin. Successeur de Jacques-Henri Eyraud à la présidence de l’OM, Pablo Longoria a entamé des négociations avec les représentants de Jordan Amavi et de Florian Thauvin mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé. Une situation dont l’AC Milan souhaite profiter, selon les informations de Tutto Mercato Web. Le média italien dévoile notamment en cette fin de semaine que le directeur sportif lombard Paolo Maldini est très intéressé par le profil de Jordan Amavi ainsi que par sa situation contractuelle.

Également courtisé en Premier League, Jordan Amavi, longuement blessé cette saison, aura l’embarras du choix pour son avenir. De toute évidence, la bataille sera rude pour Pablo Longoria face à un club comme l’AC Milan, notamment en raison des finances non extensibles de l’Olympique de Marseille. Ce duel entre le président de l’OM et le directeur sportif de l’AC Milan ne concernera pas seulement Jordan Amavi puisque, comme indiqué plus haut, Florian Thauvin est également une cible des résidents de San Siro. Cela étant, le club lombard a freiné au cours des derniers jours sur le dossier du meilleur buteur de l’OM en raison des prétentions salariales de l’international tricolore. Rien de bien surprenant dans la mesure où Florian Thauvin émarge à plus de 400.000 euros par mois à Marseille. Un salaire que l’OM serait prêt à continuer de lui offrir, au contraire de l’AC Milan. Cela étant, « Flotov » n’a pas encore fait de choix définitif quant à son avenir…