OM : Partir ou prolonger, Amavi joue un double jeu

Eloigné des terrains depuis près de quatre mois, Jordan Amavi pourrait effectuer son grand retour après la trêve internationale avec l’OM.

Un come-back très attendu par Jorge Sampaoli, qui compte sur les qualités de Jordan Amavi pour animer le couloir gauche de son 5-3-2. A priori, le défenseur de l’OM a les caractéristiques idéales pour s’adapter au schéma de jeu de l’entraîneur argentin. Reste à voir si Jorge Sampaoli profitera de Jordan Amavi seulement huit matchs, ou si le natif de Toulon prolongera finalement à la surprise générale et sera toujours un joueur de l’OM la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin, Jordan Amavi est courtisé à travers l’Europe et notamment en Angleterre, où plusieurs clubs ont repéré la belle opportunité de recruter un défenseur plutôt fiable pour seulement zéro euro. Reste que selon L’Equipe, des discussions sont toujours en cours entre Pablo Longoria et les représentants de Jordan Amavi.

Pour la direction de l’Olympique de Marseille ainsi que les supporters, il est toutefois difficile de se projeter avec Jordan Amavi dans la mesure où le latéral gauche négocie avec l’OM… tout en étudiant avec assiduité les éventuelles possibilités à l’étranger. « Amavi aurait aussi l'occasion de rappeler sa valeur, alors que son contrat se termine le 30 juin. L'entourage du Varois est toujours en discussions avec l'OM pour une éventuelle prolongation, tout en travaillant sur plusieurs portes de sortie à l'étranger » écrit le journaliste Mathieu Grégoire, bien incapable de donner une tendance en ce qui concerne l’avenir de Jordan Amavi, en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille et qui a réalisé une saison pleine sous André Villas-Boas la saison dernière. Plombé par les pépins physiques depuis le mois de décembre, il n’a malheureusement pas été en mesure de confirmer, ce qui n’empêche pas Pablo Longoria de vouloir le prolonger.