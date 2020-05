OM : Malang Sarr à Marseille au mercato ? L'idée est lancée

Dans : OM.

Encore et toujours en quête de jolis coups sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille ferait bien de tenter sa chance dans le dossier Malang Sarr.

L’été prochain, le mercato s’annonce assez tendu du côté du club phocéen. Malgré la récente qualification pour la Ligue des Champions, l’OM sera effectivement dans l'obligation de vendre plusieurs cadres pour renflouer ses caisses et réduire son déficit. Dans le sens des arrivées, André Villas-Boas et Andoni Zubizarreta devront donc la jouer fine pour tenter de renforcer l’effectif en vue de la saison prochaine. Pour cela, la direction sportive de l’OM travaille sur des dossiers à moindre coût à l’étranger, mais planche également sur les joueurs en fin de contrat en Ligue 1. Et selon Romain Canuti, Marseille doit tout faire pour tenter d’attirer Malang Sarr, en fin de contrat du côté de Nice.

« L’OM doit recruter Malang Sarr ? Oui, et oui ! Ce serait bien que Marseille tente sa chance. Là, il sort d’une saison pas terrible à Nice. S’il va à Naples, il ne jouera pas, et il peut finir comme un Adam Ounas. Sarr n’a pas les épaules pour remplacer Kalidou Koulibaly. Par contre, venir à l’OM, et découvrir la Ligue des Champions avec l’OM pour être vendu dans deux ans. Et là, il pourra découvrir la Bundesliga et viser le club qu’il veut. Malang Sarr est très pote avec Bouba Kamara, ça peut jouer », a lancé le journaliste du Phocéen, qui sait que le défenseur de 21 ans a officiellement décidé de quitter son club formateur l’été prochain. Sauf que l’OM aura fort à faire pour empocher la mise, vu que l'international espoirs a aussi des pistes en Bundesliga, et notamment au Borussia Mönchengladbach. S’il « n’exclut pas de rester en France », le joueur de 21 ans dispose d’un profil très intéressant sur le marché des transferts, de part son expérience du haut niveau, avec 119 matchs en L1, et sa polyvalence, que ce soit en charnière centrale ou au poste de latéral gauche. Autant dire que l’OM pourrait réaliser un énorme coup en faisant venir Malang Sarr gratuitement.