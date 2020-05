OM : Marseille en C1, Eyraud et McCourt sortent du silence

Dans : OM.

Sept ans après sa dernière participation, l’Olympique de Marseille va retrouver les joies de la Ligue des Champions lors de la saison 2020-2021.

Cette qualification a effectivement été confirmée jeudi dernier lors du Conseil d'Administration de la LFP, qui a validé définitivement la deuxième place de l’OM en Ligue 1. Par conséquent, Marseille a enfin rempli l’objectif principal du Champions Project, lancé par Frank McCourt en 2016, grâce au bon travail d’André Villas-Boas. Une réussite saluée par Jacques-Henri Eyraud.

« En ces temps délicats, le football apparaît comme secondaire. Mais mon devoir de dirigeant est de préparer l’avenir malgré tout. Cette seconde place nous conforte dans notre stratégie. Après avoir achevé la première phase de notre plan, avec des investissements massifs pour relancer le club, nous entamons à présent la deuxième phase avec des performances sportives, une qualité d’infrastructures et un centre de formation en très net progrès. Nous devons désormais relever le défi de la pérennité économique de notre modèle. L’ensemble des salariés de l’OM que je remercie profondément pour leur mobilisation se projette désormais vers la saison prochaine, elle nous verra franchir un nouveau cap », a promis le président de l’OM dans un communiqué.

« En rachetant l’OM, je savais qu’il y aurait des hauts et des bas »

Même son de cloche chez son patron, Frank McCourt. « De Marseille à New York, nous faisons face à la même pandémie et partageons les mêmes difficultés. Cette situation nous rappelle pourquoi nous devons nous soutenir et pourquoi l’OM est plus qu’un club de football pour les Marseillais. Je suis très fier de toutes les initiatives de soutien aux hôpitaux et aux plus démunis que le club met en œuvre actuellement. Le monde du sport n’est pas un long fleuve tranquille. En rachetant l’OM, je savais qu’il y aurait des hauts et des bas, mais notre vision à long terme dépasse ces contingences du quotidien. Moins de 4 ans après la reprise du club, nous voilà qualifiés en Champions League, après avoir joué une finale de Ligue Europa. Félicitations aux équipes en place, cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. J’ai hâte de partager les années à venir aux côtés de ces supporters magnifiques, ils forment l’âme de ce club que j’aime, avec sa passion, son originalité, et que je soutiens dans sa quête d’excellence », a conclu le propriétaire de l’OM, qui espère maintenant retomber sur ses pattes au niveau financier. Pour cela, Marseille devra certainement vendre plusieurs de ses meilleurs joueurs lors du prochain mercato, car les 60 millions d’euros promis via la Ligue des Champions ne suffiront pas à boucher tous les trous...