OM : Maehle quitte Genk pour 8 ME, Marseille fulmine

Priorité absolue de Pablo Longoria cet été, Joakim Maehle était finalement resté à La Gantoise, la faute à une soudaine surenchère du club belge.

L’OM et La Gantoise avaient pourtant trouvé un accord pour le transfert de l’international danois en échange d’un chèque avoisinant les 10 ME. Mais dans les ultimes minutes du mercato estival le 5 septembre dernier, les dirigeants de Genk ont soudainement exigé une rallonge d’environ 3 ME. Une attitude déplorable aux yeux de Pablo Longoria, lequel avait immédiatement mis un terme aux négociations avec ses homologues belges malgré la volonté de l’OM de recruter Joakim Maehle. En conférence de presse, André Villas-Boas avait toutefois répété à plusieurs reprises que l’intérêt du club phocéen à l’égard du défenseur droit de 23 ans était toujours aussi vif.

Cela étant, l’Olympique de Marseille ne devrait pas être en mesure d’accueillir Joakim Maehle au mercato hivernal. Et pour cause, la Gazzetta dello Sport annonce ce lundi matin qu’un accord de principe a été trouvé entre La Gantoise et l’Atalanta Bergame pour le transfert de Joakim Maehle estimé à seulement 8 ME, hors bonus. Au total, la transaction pourrait atteindre les 11 ME selon la presse belge, soit un montant relativement similaire à celui proposé par l’Olympique de Marseille au mois de septembre. De toute évidence, la conclusion de cet épineux dossier devrait provoquer quelques émois à Marseille, qui avait pris la décision de ne pas foncer sur un joker en Ligue 1 malgré les pistes Lala, Centonze et Sidibé, afin de se concentrer sur le dossier Joakim Maehle cet hiver. L’échec de cette belle piste va donc chambouler les plans olympiens au mercato hivernal, et possiblement relancer un dossier comme celui menant à Kenny Lala, qui a déjà exprimé à plusieurs reprises sa volonté de quitter Strasbourg.