OM : Longoria viré ? McCourt lui a donné sa réponse

La fin du mercato se profile et l'OM n'a pas vraiment eu les ventes à la hauteur de ce que l'on attendait de la part du club phocéen. Mis sous pression par Frank McCourt, Pablo Longoria va voir son boss débarquer dans quelques jours.

Avec déjà onze joueurs recrutés lors de cette période des transferts, et rien ne dit qu'un ou deux joueurs supplémentaires n'arriveront pas à Marseille d'ici mercredi minuit, Pablo Longoria a confirmé qu'il était un adepte du trading à haute vitesse pour le plus grand bonheur des supporters du club phocéen. Il est vrai que les signatures d'Eric Bailly et surtout d'Alexis Sanchez ont mis du baume au cœur des virages du Vélodrome, et cela même si le mirage Cristiano Ronaldo a tourné court. Quoi qu'il soit, si le président de l'OM a confirmé son talent à ficeler des signatures, niveau vente il a clairement encore une fois déçu, n'ayant par exemple pas réussi à empêcher Boubacar Kamara de partir libre, ou semblant se prendre les pieds dans le dossier Bamba Dieng. De quoi alerter sur un possible coup de colère de Frank McCourt qui, qualification pour la Ligue des champions ou pas, exigeait de ne plus avoir à réinjecter des millions d'euros dans les comptes de l'Olympique de Marseille. Attendu dans les prochains jours en Provence, le milliardaire américain pouvait donc faire craindre du remue-ménage.

Longoria sait ce que pense McCourt de l'OM

Cependant, ce dimanche, et à quelques heures du très attendu match entre l'OGC Nice et l'OM, le JDD affirme que Pablo Longoria n'a rien à craindre ce cette visite de Frank McCourt, bien au contraire. Alors que les rumeurs affirmaient que le propriétaire de l'Olympique de Marseille s'agaçait de la situation comptable, l'hebdomadaire dément cette version et affirme qu'entre Longoria et McCourt c'est l'entente parfaite. « Le cadre avait été posé en juin lors d'une réunion à Boston (…) Le propriétaire améri­cain devrait venir en septembre. Il attendait de connaître le calendrier de la Ligue des champions pour s'organiser. Le fantasme du maître McCourt mécontent et prêt à taper sur les doigts de Longoria, mauvais élève côté ventes, circule. « On fait le point tous les jours », dément une source à la direction du club », explique Mickaël Caron, qui tord ainsi le cou aux rumeurs qui mettaient Pablo Longoria sur la sellette. A quelques jours de ses retrouvailles avec la Ligue des champions, l'OM évitera donc de se mettre dans le rouge.