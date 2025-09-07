OM ‍: Longoria veut froidement virer quatre joueurs

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le mercato est terminé pour l'Olympique de Marseille, mais il devrait encore y avoir du mouvement dans le sens des départs. Pablo Longoria et Medhi Benatia souhaitent que quatre joueurs quittent rapidement l'OM.

Les dirigeants marseillais se sont démenés jusqu'à la dernière heure du marché estival des transferts pour apporter les joueurs que Roberto De Zerbi voulait. Preuve de ce travail intensif, c'est dans les dernières heures du mercato que Medhi Benatia a négocié et obtenu la signature de Benjamin Pavard en provenance de l'Inter. Mais désormais, il est temps pour les responsables de l'OM de faire de la place dans le vestiaire, et pour cela L'Equipe révèle que quatre joueurs sont priés de quitter l'Olympique de Marseille en profitant des quelques pays où la fenêtre des transferts est encore ouverte (Belgique, Arabie Saoudite, Turquie, Grèce, Mexique et Qatar). Les quatre joueurs concernés sont, sans réelle surprise : Ruben Blanco, Pol Lirola, Amine Harit et Neal Maupa. Et Roberto De Zerbi a enfoncé le clou en ne plaçant pas ces joueurs dans sa liste pour la Ligue des champions.

Pas facile de quitter l'OM pour les quatre joueurs

Cependant, malgré le désir très vif de Pablo Longoria et Medhi Banatia de se séparer des joueurs sur lesquels l'entraîneur italien ne compte plus, la réalité est là. En effet, Ruben Blanco, Pol Lirola, Amine Harit et Neal Maupay ne sont pas réellement tentés par un départ. Et les choses ne se passent pas très bien. « Jusque-là, les intéressés ont décliné toutes les approches pour quitter le club olympien confortablement assis sur leur contrat, évolutif pour certains, et un peu irrités, aussi, du sort qui leur a été réservé au fil d'un été où leurs situations respectives se sont parfois subitement dégradées », fait remarquer le quotidien sportif. Autrement dit, il ne sera pas facile de trouver des solutions, si les joueurs concernés ne veulent pas réellement partir d'un club où le turn-over est important depuis que Pablo Longoria en a pris les commandes en février 2021. Mais ce dernier va tout de même tenter l'impossible.

Une rupture de contrat à l'amiable pour un des joueurs ?

Concernant Ruben Blanco, l'OM s'oriente vers une rupture de contrat à l'amiable en échange d'un gros chèque, mais pour les trois autres, c'est nettement plus compliqué. Car Neal Maupay a reçu des offres de Grèce et plus récemment d'Anderlecht, mais l'attaquant n'a pas eu la réponse qu'il souhaitait concernant son salaire. Il va donc falloir des miracles pour que le grand ménage dans le vestiaire soit parfait, mais Marseille a encore une semaine ou presque pour y parvenir.