OM ‍: Un club refuse Maupay, son salaire est énorme

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseillais tente de se séparer de Neal Maupay, mais pour l'instant ce n'est pas facile. Il y a 24 heures, le nom de l'attaquant a été évoqué en Belgique, finalement l'affaire ne se fera pas pour une raison simple.

A peine une journée après avoir appris l'intérêt d'Anderlecht pour Neal Maupay, Pablo Longoria et Medhi Benatia savent qu'ils devront penser à une autre piste, ou bien accepter que l'OM prenne encore en charge une partie du salaire de l'attaquant. Ce qui limite l'intérêt de s'en séparer à ce stade de la saison. En effet, ce samedi, le quotidien belge La Dernière Heure confirme que les dirigeants d'Anderlecht ont en effet pris contact avec leurs homologues de l'Olympique de Marseille afin de connaître les conditions d'un possible transfert de Neal Maupay, sachant que le mercato s'achève lundi soir en Belgique. Et le dialogue a tourné court lorsque la question du salaire de l'attaquant de 29 ans a été posée.

L'OM doit payer une partie du salaire de Maupay

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neal Maupay (@nealmaupay)

Sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2028, Neal Maupay touche actuellement près de 300.000 euros par mois, précise le quotidien belge. Et même si Anderlecht s'intéressé effectivement au natif de Versailles, ils n'ont pas du tout l'intention de recruteur un joueur qui leur coûterait 3 millions d'euros jusqu'à la fin de la saison. « Seule une aide drastique de Marseille pourrait libérer le dossier. On nous glisse que ce n'est pas à l'ordre du jour », explique Romain Van der Pluym, journaliste et spécialiste d'Anderlecht pour La Dernière Heure. Sauf à faire un joli cadeau à Anderlecht en prenant en charge une grosse partie du salaire de Neal Maupay, ce dernier ne rejoindra donc pas la Jupiler Pro League.

Même si le mercato se ferme lundi en Belgique, tout comme en Arabie Saoudite, il restera plus d'heures pour tenter éventuellement de trouver une solution en Turquie, en Grèce ou en Russie, puisque c'est le 12 septembre que le marché des transferts se termine dans ces pays. Il restera ensuite le Mexique, le 13 septembre et enfin le Qatar le 16 septembre.