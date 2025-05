OM ‍: Longoria entame un bras de fer avec le Milan AC

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM ne compte pas lever l'option d'achat pour Ismaël Bennacer. Pablo Longoria est persuadé de pouvoir recruter l'Algérien tout en faisant baisser son prix et son salaire.

Contrairement à certains clubs européens pressés de se renforcer en vue du Mondial des Clubs, l’Olympique de Marseille souhaite prendre son temps pour régler quelques dossiers. Ainsi l’avenir d’Ismaël Bennacer n’est toujours pas réglé, et pourrait devoir attendre un ou deux mois. Après, ses deux premiers matchs, l’Algérien faisait l’unanimité et ressemblait déjà à la grosse bonne affaire avec ce prêt payant en provenance du Milan AC. Mais par la suite, le milieu de terrain a perdu de sa superbe, et son jeu si précis vers l’avant s’est liquéfié, au point de perdre sa place de titulaire. Résultat, un passage mitigé avec de la qualité technique, mais un rythme qui parait fragile en vue d’une année de Ligue des Champions qui s’approche. Voilà qui explique les hésitations de l’OM, révèle Gianluca Di Marzio.

Bennacer se voit bien à l'OM

💭 𝗗𝗘́𝗕𝗔𝗧 - Que doit faire Ismaël Bennacer pour la suite de sa carrière ? 🧐🩵🤍 pic.twitter.com/D6OsSJP8f9 — 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 🇩🇿💫 (@arobasedzair2) May 29, 2025

Le spécialiste italien des transferts annonce que l’OM hésite à payer les 12 millions d’euros demandés par le Milan AC pour l’achat définitif du Fennec. L’idée de Pablo Longoria est de refuser de lever cette option d’achat et de prendre le risque de voir Bennacer signer ailleurs. Le but est de faire baisser le prix du transfert, mais surtout de revoir à la baisse l’encombrant salaire du joueur, qui grimpe à 6 millions d’euros par an. Avec une réduction sur le montant du transfert et sur le salaire du joueur, alors l’OM pourrait passer à l’action. Longoria est en tout cas persuadé qu’il y a une marge à se faire dans ce transfert, alors que Bennacer est partant pour continuer l’aventure à Marseille, sachant que le Milan AC ne lui réserve pas spécialement de place pour la suite de sa carrière.